Si chiude oggi l’avventura della Virtus Entella del neo Vivarini in Coppa Italia. Il Torino ha passato agevolmente il quarto turno grazie alle reti nel primo tempo di Zaza, sempre più protagonista e Bonazzoli nel giro di due minuti. I granata non falliscono l’appuntamento con la Coppa dopo la rocambolesca sconfitta in campionato contro l’Inter.

Foto: twitter uff Torino