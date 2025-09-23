Coppa Italia: poker Cagliari, a segno anche Borrelli e Gaetano, 4-1 al Frosinone

23/09/2025 | 18:56:24

È finita con un successo per 4-1 dei rossoblù la partita tra Cagliari e Frosinone. La gara si è messa subito male per i giallazzurri, che pochi minuti dopo il calcio d’inizio hanno concesso un rigore ai padroni di casa, trasformato da Gianluca Gaetano. Per il resto del primo tempo il pallino del gioco è passato ai ciociari, che al 36° hanno trovato il gol del pareggio, grazie a un tiro di Edoardo Vergani su assist di Gelli.

Nel secondo tempo, nulla da fare per la formazione di Alvini: il Cagliari ha trovato il vantaggio al 67° con Gennaro Borrelli, per poi allungare all’80° e all’85° con i gol rispettivamente di Mattia Felici e Nicolò Cavuoti.

Foto: Instagram Serie A