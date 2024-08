Coppa Italia, il Napoli vince ai calci di rigore contro il Modena con il brivido. L’Empoli travolge il Catanzaro (4-1)

Buona la prima – ufficiale – di Roberto D’Aversa sulla panchina dell’Empoli: i toscani si aggiudicano il primo turno della sfida di Coppa Italia contro il Catanzaro, approdando ai sedicesimi di finale. 4 a 1. Protagonisti della serata Fazzini con una doppietta e i nuovi arrivati Colombo e Sebastiano Esposito. Per il Catanzaro è andato a segno Bonini. Non bastano, invece, i tempi regolamentari per l’altra sfida della serata. Infatti i trentaduesimi di finale andati in scena al Maradona tra Napoli e Modena si sono decisi ai calci di rigore. Dopo i rigori di Di Lorenzo e Palumbo, arriva l’errore di Cheddira. Non sbaglia, invece Magnigno, così come Ngonge. Ma Battistella, invece, si lascia ipnotizzare da Meret che ristabilisce la parità. La serie prosegue con Simeone, Bozhanaj e Kvaratskhelia. A decidere la gara è ancora Meret che ipnotizza Zaro e regala la vittoria al Napoli.