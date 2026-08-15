Coppa Italia, avanzano Torino e Venezia

15/08/2026 | 23:16:08

Concluse le due gare di Coppa Italia della sera. Avanzano ai sedicesimi Torino e Venezia.

Partita spettacolare al Penzo, con il Venezia che rimonta il Modena e conquista il passaggio del turno. I gialloblù partono forte e chiudono il primo tempo avanti 2-1, grazie alla doppietta di Giuseppe Ambrosino, che va a segno al 17′ e al 39′. In mezzo, al 26′, il Venezia accorcia con Akor Adams.

Nella ripresa il Venezia cambia marcia e completa una clamorosa rimonta nel finale: all’83’ John Yeboah firma il 2-2, appena due minuti più tardi è ancora Akor Adams a trovare la rete del sorpasso, per il definitivo 3-2.

Venezia ai sedicesimi, Modena eliminato. Una vittoria ottenuta con grande carattere dopo un primo tempo complicato.

Torino-Carrarese 1-0

Successo di misura anche per il Torino, che all’Olimpico Grande Torino supera 1-0 la Carrarese e si qualifica. A decidere la sfida è Giovanni Simeone, subito protagonista: l’attaccante argentino sblocca il risultato al 9′, con una conclusione ravvicinata che porta avanti i granata.

La Carrarese prova a reagire, ma il Torino riesce a gestire il vantaggio senza concedere il pareggio. I granata hanno anche diverse opportunità per raddoppiare, ma il risultato non cambia: 1-0 fino al triplice fischio. Torino ai sedicesimi, Carrarese eliminata.

Foto: sito Torino