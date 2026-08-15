Coppa Italia, avanzano Sudtirol e Udinese. Catanzaro e Padova ko

15/08/2026 | 20:49:37

Nel pomeriggio si sono giocate altre due gare di Coppa Italia, valide per il primo turno. Il Sudtirol elimina ai rigori il Catanzaro, l’Udinese batte 1-0 il Padova.

Partita pazza al Ceravolo. Il Südtirol parte meglio e passa al 17′ con Pyyhtiä, ma il Catanzaro reagisce e trova il pari al 27′ con Pafundi. Nella ripresa i padroni di casa completano la rimonta: al 53′ è Pietro Iemmello a firmare il 2-1.

Sembra fatta per il Catanzaro, ma all’85’ arriva la doccia fredda: Mixtur trova il 2-2 e manda la sfida ai rigori. Dal dischetto è decisivo il Südtirol, che vince 6-5: per i calabresi risultano fatali gli errori di Frosinini e Dorval. Südtirol avanti ai sedicesimi, Catanzaro eliminato.

L’Udinese invece fa valere la categoria superiore, ma deve sudare parecchio contro un Padova ordinato e combattivo. La partita viene decisa al 35′: bella combinazione dell’Udinese, con Zaniolo che serve l’inserimento e Davis che, dopo aver eluso la marcatura, si gira e batte Sorrentino. Il Padova prova a reagire e la gara rimane equilibrata, con occasioni da entrambe le parti, ma l’Udinese riesce a conservare l’1-0 fino alla fine.

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