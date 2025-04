Coppa del Re, Barcellona in finale, battuto 1-0 l’Atletico. Decide Ferran Torres

Il Barcellona si qualifica per la finale della Coppa del Re. I catalani vincono 1-0 nelle semifinali di Copa del Rey grazie a una rete di Ferran Torres. Sarà dunque sfida al Real Madrid, un altro Clasico, come già accaduto nella stessa competizione nel 2013-2014. Gara bloccata rispetto all’andata – finì 4-4 -, è bastata una sola rete ai blaugrana per strappare il pass per la finale. La finale si giocherà a Siviglia, il 26 aprile.

Foto: Instagram Barcellona