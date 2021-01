Copa Libertadores, Palmeiras campione. Un gol di Breno al 99′ spegne i sogni del Santos

La Copa Libertadores è del Palmeiras. La vittoria è arrivata contro il Santos grazie a una rete segnata al 99’ dei tempi regolamentari. E’ la seconda Libertadores per il club brasiliano, dopo quella conquistata nel 1999.

Succede di tutto nell’interminabile recupero concesso dall’arbitro argentino Patricio Loustau: prima l’espulsione di Cuca dalla panchina del Santos, poi il gol vittoria di Breno. Titolo per il quale possono festeggiare tanti ex giocatori della Serie A: Felipe Melo, Luiz Adriano, Gustavo Gomez e Alan Empereur. In campo anche Matias Vina, un noto obiettivo di mercato del Milan.

Foto: Twitter Palmeiras