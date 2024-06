Copa America, Leo Messi salta il Perù: condizioni da valutare

L’Argentina è partita molto forte in Copa America e si trova a punteggio pieno dopo due vittorie convincenti e il passaggio del turno già ottenuto. Tuttavia è sorto un primo problema, infatti Leo Messi non sarà presente con il Perù. L’assenza è stata confermata anche da Walter Samuel, vice allenatore dell’Albiceleste: “Leo ha avuto un problema nell’ultima partita e non sarà presente. Vedremo come andrà giorno per giorno”

Foto: instagram Argentina