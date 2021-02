Conte su Eriksen: “Sta iniziando a capire cosa voglio da lui. Può darci molto”

Antonio Conte, nell’analisi della gara con la Lazio, si è soffermato per parlare del momento di Eriksen, che lentamente sta entrando nelle gerarchie del tecnico.

Queste le sue parole: “Eriksen? Sta iniziando a capire cosa vogliamo da lui. Ha fatto una buonissima partita anche lui. Questa è la strada, tutti devono sentirsi protagonisti. Anche quelli che hanno recuperato adesso come Vecino che ora è a posto dopo non aver giocato per tantissimo noi. Ma anche Gagliardini è entrato col piglio giusto, Perisic ha fatto una partita notevole in ambedue le fasi. Dobbiamo lavorare in questa maniera, sapendo che c’è l’obiettivo di rendere orgogliosi i tifosi. Penso che abbia avuto qualche problema a capire il calcio italiano, che è molto difficile. In più ora c’è un’intensità superiore rispetto agli anni precedenti. Ha iniziato a capire, ad entrare dentro determinate situazioni. Abbiamo provato a inserirlo cambiando sistema e provando a coinvolgerlo di più. Ma adesso lui ha fatto un passo avanti verso di noi, capisce i compagni perché ora parla anche italiano anche se io con lui posso parlare in inglese. Lui è un giocatore che dà qualità, ha una gamba rabbiosa con un grip diverso rispetto a prima. Averlo trovato è un’arma in più per me, sono più sereno perché posso contare su di lui”.

Foto: Twitter uff. Inter