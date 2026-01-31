Conte: “Sono incazzato. Non si pensa ai calciatori ma a fesserie come il VAR, giocare in Australia o in Arabia”

31/01/2026 | 20:55:00

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Per quello che riguarda la vittoria penso che sia stata meritata, ma non siamo stati cattivi sotto rete. Dobbiamo essere più incisivi, altrimenti capita che una punizione o un calcio d’angolo e ti mangi le mani perché perdi altri punti. La squadra ha fatto una buona prestazione come la aveva fatta secondo me contro Chelsea e Juventus. Quello che dispiace è che così si sta andando verso la rovina del calcio, perché non si sta capendo che mettere così tante partite… i club stesso non capiscono. Oggi il dio denaro è all’apice di tutto. Sono convinto che mi prenderò tutte le critiche: ‘Eh lui si prende lo stipendio’. Queste sono tutte c*zzate! Io lo faccio per passione, grazie a Dio non ho bisogno di soldi. Cerco di tutelare questo sport, si va verso lo spettacolo, a portare squadre all’estero e in Australia, non si pensa alla difficoltà di mettere così tante partite. Abbiamo fatto 9 partite in 27 giorni, hanno giocato in tanti, anche Di Lorenzo ha giocato perché non c’erano alternative. Sono situazioni brutte, si tratta probabilmente di una rottura del ginocchio, ne pagano le conseguenze il Napoli e la Nazionale. Sinceramente mi dispiace tanto per il ragazzo. Per certi versi ti senti non dico colpevole a farli giocare sempre, ma se siamo questi c’è un po’ di affaticamento. Se sei stanco la muscolatura non sempre risponde in maniera positiva, ti va male e ti rompi il tendine o un ginocchio. Dispiace perché rovini stagioni al ragazzo, al club e alla Nazionale. Detto questo, c’è solo da ringraziare i ragazzi che hanno fatto un tour de force, è un qualcosa di straordinario e unico, non credo che ci sia un’altra squadra che ha avuto un’emergenza come la nostra. Perdipiù abbiamo avuto il mercato bloccato, noi abbiamo 240 milioni in cassa, e altre squadre sono indebitate. Invece di pensare alle nuove regole del calcio, al VAR, a giocare in Australia, in Arabia, bisognerebbe essere più intelligenti e pensare a chi è il vero artefice di questo sport: il calciatore. Bisognerebbe tutelarlo molto meglio secondo me. Scusate ma sono incazzato“.

Sulla partita: “Anche contro la Juventus sul campo loro abbiamo fatto una partita di grande sostanza. Contro il Chelsea abbiamo fatto secondo me una delle migliori prestazioni in assoluto. Se devo trovare il pelo nell’uovo: dobbiamo fare più gol. Dopo aver creato così tante situazioni finisce che stai sempre 2-1 e rischi che fai 2-2. Ricordiamoci quanto è fresca la ferita di Copenhagen che ancora ci brucia. Su questo dobbiamo migliorare. Ma sono contento e orgoglioso di questi ragazzi. Quello che ho chiesto è che dobbiamo cercare di recuperare qualche calciatore, chi non sta bene si deve sistemare fisicamente, non possiamo andare avanti così“.

Su Gutierrez: “Se vi ricordate prima del Qarabag ebbe una distorsione, quella se l’è portata un po’ dietro e ha fatto fatica a recuperare la condizione fisica. Parliamo di un ragazzo serio, non ha mai giocato a destra, non è Politano, lui è più difensivo rispetto a Matteo, ma può fare delle giocate e mettere dei cross come fa Spinazzola dall’altra parte. Questo gol gli dà ancora più fiducia. Siamo contenti perché abbiamo preso un buon giocatore“.

Foto: sito Napoli