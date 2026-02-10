Conte: “Scudetto? “Ci sono 9 punti di distacco, abbiamo problemi seri e voi parlate di scudetto”

11/02/2026 | 00:04:24

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Como in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Avete capito come mai è stata un’annata così sfortunata? Ora scudetto? “Ma che domanda è? Come fai a prevedere l’infortunio di Lukaku, di Di Lorenzo, come fai a prevedere tutte queste cose. Che dobbiamo fare, dobbiamo andare al santuario a fare una preghiera. Sono talmente gravi gli infortuni che ti gravano per tutto l’anno anche se li altri ce li hai. Giocano sempre gli stessi quindi arriva il problemino a McTominay e lo perdi, e cosi via. Si vanno a sommare a perdite che sono di lunga degenza. Stiamo parlando di qualcosa che non penso sia successo ad un’altra squadra. C’era il mercato ma la società mi ha detto che non si poteva fare niente a costo zero. Quello che stiamo facendo quest’anno è incredibile in positivo”. Lo scudetto? “Ci sono 9 punti di distacco, abbiamo problemi seri e voi parlate di scudetto. L’Inter viaggia, c’è la Juventus, il Milan. Siamo seri anche sulle domande se no diventa ridicolo tutto”.

Foto: sito Napoli