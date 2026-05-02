Conte: “Più in alto arriveremo e più daremo lustro allo scudetto vinto”

02/05/2026 | 21:09:17

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pari di Como: “È un altro passo importante che facciamo, farlo qui a Como tenendoli distanti lo è stato ancora di più. Oggi comunque non abbiamo fatto calcoli, è stata una partita aperta, potevamo fare gol e potevano fare gol loro: sono state due squadre a viso aperto che volevano avere l’una la supremazia dell’altra. Ora mancano tre partite e dobbiamo avere la matematica certezza della Champions, e lo sappiamo quanto è importante per programmare il futuro del Napoli l’anno prossimo. E non ci dimentichiamo lo scudetto sulla maglia: più in alto arriviamo e più daremo lustro allo scudetto vinto”.

Foto: X De Laurentiis