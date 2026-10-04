Conte: “Per adesso mi godo il riposo, posso stare tranquillo. La Champions vinta con la Juve il successo più importante”

04/10/2026 | 15:15:05

Antonio Conte ha parlato dal Festival dello sport attraverso un videomessaggio: “È bello festeggiare i 30 anni di quello che è stato il successo più importante di quella Juve. Di quel gruppo mi è rimasto soprattutto il valore umano, con un grandissimo allenatore come Lippi alla guida. Mi sarebbe piaciuto esserci, ma al momento non sono in Italia. Mi sto godendo ancora un po’ di vacanza, visto che quest’anno ho la possibilità di stare tranquillo e di riposarmi”.

foto insta conte