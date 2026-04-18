Conte: “Non rispondo al presidente, non voglio sbandierare le cose in pubblico. Oggi presa una legnata nei denti”

18/04/2026 | 20:32:11

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio: “Non è stata una buona partita. Poca qualità in mezzo al campo. La Lazio ci aspettava e ripartiva. Oggi la sensazione è che dall’inizio in campo ci fosse poca energia e senza quella manca qualità. Non sono stato bravo sul malessere che si è creato dopo Parma. Magari non sono stato bravo io a percepire questo ‘malessere’ che si è sviluppato dopo Parma, magari non sono stato bravo a dare le giuste motivazioni. La motivazione era cercare di fare il massimo facendo più punti possibili nelle ultime partite. Siamo stati bravi a tenere botta in un momento di massima difficoltà e questo ci ha permesso di stare qui in zona Champions, ma ora dobbiamo completare il lavoro. Dobbiamo far tesoro dopo questa legnata nei denti, bisogna capire il perché e rimettersi a posto, altrimenti sarebbe grave. Le parole di De Laurentiis? Quello è un problema del presidente, il presidente può parlare e può dire quello che vuole. Io non rispondo al presidente, dovessi rispondere lo farei in privato senza sbandierare le cose in pubblico”

foto instagram conte