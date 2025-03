Conte: “Neres recuperato, non so se giocherà dall’inizio”

Il tecnico del Napoli Conte è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida contro il Milan. L’allenatore fa il punto sugli infortunati: “Neres era assente da più di un mese e mezzo, abbiamo lavorato con lui e fatto anche una partita amichevole. Diciamo che in quest’ultima settimana gli ho visto fare dei miglioramenti importanti. È un momento molto particolare, in cui bisogna fare delle scelte, puntare sui migliori a livello di forma e di garanzie sulla possibilità di partire dall’inizio. Penso che David sia completamente recuperato e sicuramente giocherà. Non so se dall’inizio, ma una parte della partita la giocherà. Recuperarlo per noi è fondamentale. Dalle nazionali qualcosina di negativo: Anguissa ha avuto un affaticamento all’adduttore, è rientrato e ha fatto due allenamenti con noi. Monitoriamo bene la situazione, perché nella parte finale del campionato non possiamo sbagliare. Spinazzola nell’amichevole di giovedì ha subito un colpo al quadricipite e quindi è fuori, deve recuperare da questo infortunio. Anche Okafor ha avuto un problema agli adduttori, è stato fermo due giorni e si è allenato ieri con noi in rifinitura. È un giocatore da mettere a posto, affinché riesca a sopportare determinati carichi. Si sta facendo un po’ fatica”.

Foto: Instagram Napoli