Conte: “Mai contattato dalla Nazionale. Romero? Giocatore sottovalutato”

19/07/2026 | 20:17:55

L’ex allenatore del Napoli, Antonio Conte, è ospite illustre di Dazn per la finale del Mondiale.

Il tecnico salentino ha parlato anche delle indiscrezioni Nazionale, confermando che non c’è mai stato contatto: “Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l’anno. Nazionale? No, non sono stato contattato”.

Su Romero: “È un po’ sottovalutato, anche per il Mondiale che sta facendo. Sta facendo un Mondiale strepitoso, miglior difensore in assoluto e per distacco rispetto agli altri. È cresciuto veramente tanto… leggo che qualche squadra italiana vuole comprarlo, ma non so se il Tottenham voglia venderlo. È un giocatore spigoloso e gli argentini sono ancora di strada. È una cosa positiva e sta venendo a mancare. In partita è sempre morte tua, vita mia. Innervosire l’avversario fa parte del gioco”.

Foto: Instagram Conte