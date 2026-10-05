Conte: “L’Inter ha meritato di vincere lo scudetto. Napoli è stata un’esperienza meravigliosa”

05/10/2026 | 11:21:50

L’ex allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha concesso un’intervista a The Athletic. Queste le sue parole:

“Al Napoli due scudetti consecutivi senza la crisi infortuni? Non sono d’accordo. L’Inter ha meritato di vincere. Sono una grande squadra e venivano da una finale di Champions League. Si erano anche rinforzati. Quella al Napoli è stata un’esperienza meravigliosa. Richiedeva molta energia e non era facile. Dover affrontare Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per Napoli, Roma o Lazio. Quindi ho consumato molta energia. Ora sono in una fase in cui mi limito a tenere d’occhio la situazione. Nei periodi di calma, quando non lavoro, la cosa bella è che posso sedermi e guardare le partite, studiare nuovi approcci ed essere ancora più calmo e lucido mentre cerco di adattare gli sviluppi del calcio alle mie idee. Cosa mi ha colpito durante questo periodo di pausa? Il calcio è in continua evoluzione e dobbiamo stare al passo con i tempi. Oggi tutti sono più coraggiosi. In passato, se affrontavi il City o il Liverpool, il divario di qualità era enorme, quindi ti chiudevi in ​​difesa a centrocampo e lasciavi a loro l’iniziativa. Questo non succede più”.

Foto: Instagram Napoli