Conte: “L’Eintracht ha fatto catenaccio, ha imparato il calcio italiano. Cerchiamo di proporre un calcio europeo, dobbiamo segnare”

04/11/2025 | 21:16:57

Antonio Conte ha analizzato il pareggio con l’Eintracht Francoforte ai microfoni di Sky Sport: “Una squadra tedesca ha imparato bene come si fa il catenaccio italiano. Prudenti? Diciamo un po’ troppo. Si parla tanto di calcio offensivo, di calcio europeo, e noi rispettiamo tutti. Se noi avessimo fatto una partita del genere in Germania tutti parlerebbero di calcio vecchio, di contropiede e catenaccio. Massimo rispetto: diciamo che noi siamo comunque dei buoni insegnanti. Stiamo cercando di andare avanti a livello calcistico e di proporre qualcosa di europeo, qualcosa che si tratta di dominare la partita. È innegabile che noi siamo insieme e non facciamo gol. Abbiamo avuto delle occasioni secondo me clamorose, dispiace. Però io non posso comunque dire qualcosa ai ragazzi per l’impegno e per lo spirito. Elmas regista? Ho deciso che a un certo punto non l’abbiamo più rischiata, quindi abbiamo trovato un’alternativa in Elmas come play. Noa Lang, quando è entrato negli ultimi minuti, secondo me ha fatto bene”.

Foto: Instagram Napoli