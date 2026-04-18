Conte: “Il secondo è il primo dei perdenti. Di Lorenzo? Prossimo a rientrare”

18/04/2026 | 18:01:18

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “La scelta di Beukema è tecnica, niente di particolare. Lui ha giocato tanto ed è normale che, in una rosa, ci si alterni. Di Lorenzo non è pronto, ma comunque abbiamo una scelta più vasta”.

La trequarti sta dando la spinta alla squadra? “Il modulo dipende esclusivamente dal fatto che non abbiamo un terzino in rosa. Senza Di Lorenzo, è difficile pensare ad un modulo diverso da questo: in emergenza, ci ha salvato. Mancano solo sei partite, non vedo il motivo per cambiare nuovamente gli equilibri. L’infortunio di Di Lorenzo è particolare perché può giocare ovunque, non so quante partite avesse giocato in maniera continuativa. Anche lui è prossimo al rientro, vediamo anche Neres e Vergara quando ci sarà possibilità di vederli in campo”.

Il Napoli ha raggiunto il massimo? “Il discorso del secondo posto è facile: è il primo dei perdenti. Non cambia chissà cosa. Cambia solo se ti qualifichi, o meno, in Champions: in questo momento abbiamo 12 punti di distanza dall’Inter, è inevitabile pensare di non poter sbagliare. Abbiamo pareggiato con il Parma e loro hanno vinto a Como. Dobbiamo guardare avanti, facendo attenzione dietro: sbagli due partite e scivoli”.

Foto: sito Napoli