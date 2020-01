Conte: “Eriksen non può fare la punta. Non mi aspetto assolutamente niente dal mercato”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, a margine del match vittorioso contro la Fiorentina nella consueta conferenza stampa, ha parlato della prima di Christian Eriksen e del mercato nerazzurro.

“Eriksen non può fare la punta. A livello di centrocampo può fare tutto, ma la punta proprio no. Fa il trequartista, il sotto punta, ma l’attaccante no. Non mi aspetto assolutamente niente dal mercato, abbiamo cercato di operare in modo intelligente e funzionale alla rosa. L’obiettivo è stato centrato con Young, Moses ed Eriksen, per il resto è giusto che la società parli con me di certe cose”.

Foto: Twitter ufficiale Inter