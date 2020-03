Conte cuore d’oro: dona 12 computer per i bambini ricoverati all’ospedale di Torino

Bellissimo gesto di solidarietà di Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter, insieme alla moglie Elisabetta, ha deciso di donare all’ospedale Regina Margherita di Torino 12 computer destinati ai bambini ricoverati, impossibilitati a frequentare regolarmente le lezioni. “Un regalo inatteso. Avevamo parlato con lui e sua moglie Elisabetta il giorno prima, per raccontare le difficoltà in neuropsichiatria – le parole di Tiziana Catenazzo, preside della scuola polo Peyron, ai microfoni del Corriere di Torino -. È un gesto di particolare attenzione e utilità che apprezziamo tantissimo. L’assenza della scuola, quella vera, in presenza, procura un disagio enorme agli allievi ricoverati poiché l’istruzione è parte integrante del protocollo terapeutico”.

Foto: Twitter ufficiale Inter