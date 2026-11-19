Conte: “All’Inter mi dissero di fermare l’egemonia della Juve e di farci onore all’estero. Andai via perché tutti i calciatori potevano essere venduti”

19/11/2026 | 15:40:56

Antonio Conte svela i motivi del suo arrivo all’Inter nel 2019 e, successivamente, le ragioni che lo hanno spinto ad andare via. Le parole a Cronache di Spogliatoio: “Marotta e Zhang vengono da me e mi dicono: “Vogliamo che tu ci riporti alla vittoria, non vinciamo da dieci anni e vogliamo interrompere l’egemonia in Italia della Juventus e farci onore all’estero. L’obiettivo era chiaro da parte della società, quindi si fa un percorso insieme. Io sono quello che vedi in ogni situazione. Io vado via dall’Inter perché avevamo appena vinto lo scudetto e facciamo una riunione in cui mi viene detto che praticamente tutti i calciatori potevano essere venduti in estate. I patti prima erano diversi: costruiamo e buttiamo giù l’egemonia della Juventus e poi creiamo noi una struttura forte che possa durare e che ci faccia diventare competitivi in Europa. Quando tu ti impegni con un club, con un popolo, lo fai con il tifoso”.

Foto: X Inter