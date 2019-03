Conferme: Giampaolo nome di rilievo nella lista della nuova Roma

Per ora Ranieri, il futuro è da scrivere. Ma per la panchina Roma confermiamo quanto anticipato giovedì della settimana scorsa, un nome di rilievo – in bella evidenza – è quello di Marco Giampaolo. Legato alla Samp da un contratto importante, ma che – come evidenziato in più occasioni del presidente Ferrero – verrebbe liberato in presenza di una proposta di prestigio. Ora, però, dobbiamo aspettare. La Roma apprezza Giampaolo a prescindere da chi sarà il direttore sportivo, se una soluzione interna (con la promozione di Massara), oppure l’arrivo di un altro specialista. Sono stati fatti i nomi di Sabatini in coppia con Osti e anche di Ausilio, un profilo che piace molto è Petrachi. Quest’ultimo comunque ha un contratto con il Torino fino al 2020 e bisognerà anche vedere cosa ne pensa Cairo. Il gradimento per Sarri appartiene a un altro discorso: piace molto a Baldini, consulente numero uno della proprietà, ma oggi l’allenatore è assolutamente concentrato sul Chelsea e ha già svelato come si stia parlando della prossima stagione con i Blues. Ma adesso la priorità va data alla Premier, indipendentemente dal futuro e da un contratto.