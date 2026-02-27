Conference League, gli accoppiamenti degli ottavi: Fiorentina-Rakow. Ai quarti possibile incrocio con il Palace
27/02/2026 | 15:00:59
Questi gli accoppiamenti di Conference League. La Fiorentina sfida il Rakow, se va ai quarti sfiderà il Palace o l’Aek.
- Lech Poznan (POL)-Shakhtar Donetsk (UCR)
- Az Alkmaar (OLA)-Sparta Praga (CEC)
- Crystal Palace (ING)-Aek Larnaca (CIP)
- FIORENTINA (ITA)-Rakow (POL)
- Samsunspor (TUR),-Rayo Vallecano (SPA)
- Celje (SLO)-AEK Atene (GRE)
- Sigma Olomouc (CEC)-Mainz (GER)
- Rijeka (CRO)-Strasburgo (FRA)
Foto: Twitter ufficiale Conference League