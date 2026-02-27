TOP NEWS
Conference League, gli accoppiamenti degli ottavi: Fiorentina-Rakow. Ai quarti possibile incrocio con il Palace

27/02/2026 | 15:00:59

Questi gli accoppiamenti di Conference League. La Fiorentina sfida il Rakow, se va ai quarti sfiderà il Palace o l’Aek.

  • Lech Poznan (POL)-Shakhtar Donetsk (UCR)
  • Az Alkmaar (OLA)-Sparta Praga (CEC)
  • Crystal Palace (ING)-Aek Larnaca (CIP)
  • FIORENTINA (ITA)-Rakow (POL)
  • Samsunspor (TUR),-Rayo Vallecano (SPA)
  • Celje (SLO)-AEK Atene (GRE)
  • Sigma Olomouc (CEC)-Mainz (GER)
  • Rijeka (CRO)-Strasburgo (FRA)

Foto: Twitter ufficiale Conference League