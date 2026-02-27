Conference League, date e orari degli ottavi: Fiorentina in campo 12 e 19 marzo
27/02/2026 | 19:21:41
La UEFA ha reso noti orari e date degli ottavi di Conference League:
- AZ Alkmaar-Sparta Praga, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Lech Poznan-Shakhtar Donetsk, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Samsunspor-Rayo Vallecano, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Rijeka-Strasburgo, giovedì 12 marzo ore 18.45
- Crystal Palace-AEK Larnaca, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Fiorentina-Rakow, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Celje-AEK Atene, giovedì 12 marzo ore 21.00
- Sigma Olomouc-Mainz, giovedì 12 marzo ore 21.00
Ritorno
- AEK Larnaca-Crystal Palace, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Rakow-Fiorentina, giovedì 19 marzo ore 18.45
- AEK Atene-Celje, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Mainz-Sigma Olomouc, giovedì 19 marzo ore 18.45
- Shakhtar Donetsk-Lech Poznan, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Sparta Praga-AZ Alkmaar, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Rayo Vallecano-Samsunspor, giovedì 19 marzo ore 21.00
- Strasburgo-Rijeka, giovedì 19 marzo ore 21.00
