TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Conference League, date e orari degli ottavi: Fiorentina in campo 12 e 19 marzo

27/02/2026 | 19:21:41

article-post

La UEFA ha reso noti orari e date degli ottavi di Conference League:

  • AZ Alkmaar-Sparta Praga, giovedì 12 marzo ore 18.45
  • Lech Poznan-Shakhtar Donetsk, giovedì 12 marzo ore 18.45
  • Samsunspor-Rayo Vallecano, giovedì 12 marzo ore 18.45
  • Rijeka-Strasburgo, giovedì 12 marzo ore 18.45
  • Crystal Palace-AEK Larnaca, giovedì 12 marzo ore 21.00
  • Fiorentina-Rakow, giovedì 12 marzo ore 21.00
  • Celje-AEK Atene, giovedì 12 marzo ore 21.00
  • Sigma Olomouc-Mainz, giovedì 12 marzo ore 21.00

Ritorno

  • AEK Larnaca-Crystal Palace, giovedì 19 marzo ore 18.45
  • Rakow-Fiorentina, giovedì 19 marzo ore 18.45
  • AEK Atene-Celje, giovedì 19 marzo ore 18.45
  • Mainz-Sigma Olomouc, giovedì 19 marzo ore 18.45
  • Shakhtar Donetsk-Lech Poznan, giovedì 19 marzo ore 21.00
  • Sparta Praga-AZ Alkmaar, giovedì 19 marzo ore 21.00
  • Rayo Vallecano-Samsunspor, giovedì 19 marzo ore 21.00
  • Strasburgo-Rijeka, giovedì 19 marzo ore 21.00

foto x conference league