Conceicao: “Ronaldo? Non sentiamo il bisogno o l’obbligo di passargli la palla. È qui per dare una mano”

21/06/2026 | 17:46:19

L’esterno della Juventus e della Nazionale portoghese Francisco Conceicao, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con l’Uzbekistan. Queste le sue parole:

“Ronaldo? Penso che Cristiano… quando si tratta di segnare gol, non c’è nessuno come lui. Non sentiamo il bisogno o l’obbligo di passargli la palla; la passo a chi è nella posizione migliore. È qui per dare una mano, come qualsiasi altro giocatore. È un esempio, per la sua carriera, per la fame di vittoria che dimostra ogni giorno. È incredibilmente motivato ad allenarsi come se fosse l’ultimo giorno. Se ha raggiunto così tanto e ha ancora così tanta voglia, la nostra deve essere ancora maggiore. È solo un’altra persona qui per dare una mano; abbiamo bisogno di tutti perché la squadra funzioni. Come uscire dalla crisi? Prima di dare una risposta, dobbiamo dimostrare a noi stessi di essere capaci di reagire. Vogliamo che questo momento passi in fretta”.

Foto: Instagram Conceicao