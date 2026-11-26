Conceiçao: “Non ho potuto fare quello che amo da un mese. Ho sofferto tanto stando fuori”

26/11/2026 | 23:47:48

Francisco Conceiçao commenta la sua super partita, condita da 1 gol e 2 assist, contro l’Omonia Nicosia in Europa League. Le parole a Sky Sport: “Non ho potuto fare quello che amo da un mese, avevo tanta voglia di tornare e giocare. Ho aiutato la squadra a vincere, questa è la cosa più importante. Vogliamo restare in alto. Assist per Ekhator? Ci siamo allenati tutta la settimana sullo stare dietro la mezz’ala dell’Omonia. Ho visto il movimento di Ekhator, ha fatto un bel gol e se lo merita perché è un ragazzo top. Ritorno dall’infortunio? Volevo ringraziare tutto lo staff che ha fatto un bel lavoro nel recupero, soffro sempre tanto nello stare fuori. Ho dedicato il gol alla mia famiglia, perché sanno tutti i momenti difficili che ci sono durante un infortunio”.

Foto: X Juventus