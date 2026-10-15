Conceicao: “Non ho litigato con nessuno. Deve venire fuori la verità”

15/10/2026 | 23:49:58

L’attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Celta Vigo. Queste le sue parole:

“Non ho litigato con nessuno, sono uscito ho dato una botta alla panchina ma non ho litigato con nessuno dello staff. Non abbiamo avuto un dialogo, sono entrato ho cambiato la maglia e sono uscito. Dico questo perché deve venire fuori la verità e dobbiamo parlare del secondo tempo che abbiamo fatto. Abbiamo vinto e dobbiamo continuare così”.

Foto: Instagram Juve