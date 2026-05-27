Conceicao, Mendes lo ha proposto al Marsiglia: nelle prossime ore la decisione del club

27/05/2026 | 18:20:36

Sergio Conceicao vuole il Marsiglia. L’ex allenatore di Nantes e Porto, che in precedenza aveva allenato l’Al-Ittihad in Arabia Saudita, è ora in procinto di lasciare il club per una nuova avventura in Europa. Diventerà quindi libero e il suo agente, il noto Jorge Mendes, ha già contattato il Marsiglia per proporgli il suo assistito, come riportato da Footmercato. Nelle prossime ore il club transalpino sarà chiamato a prendere una decisione sul prossimo allenatore.

foto x milan