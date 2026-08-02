Comuzzo: “Sono fortunato per quello che ho vissuto a Firenze. Torino piazza importante”

02/08/2026 | 21:00:44

Pietro Comuzzo ha parlato a Sky dopo la prima partita con la maglia del Torino: “Sono contento di essere arrivato qui, di essere arrivato in questa società, in questa piazza importante. Le sensazioni in allenamento in realtà sono sempre state positive. Oggi si è visto in campo: abbiamo lottato, stiamo iniziando a trovare le giuste distanze. Mi reputo fortunato per aver vissuto un anno in cui magari sono cresciuto tantissimo, un altro anno in cui ho avuto tanti momenti di difficoltà e credo che, diciamo la mia fortuna è quella di aver vissuto questo in così poco tempo, qualcosa che mi porta solo ad avere un bagaglio sempre più grande di esperienza da portare dietro nonostante magari abbia solo 21 anni e ad essere magari più pronto ad affrontarli in maniera migliore e con più serenità a quello che poi accadrà in futuro. Abate? Sicuramente col mister abbiamo la possibilità e la fiducia per farlo, ha le idee chiare su come giocare, di andare forte in pressione e quindi creare una mentalità di fiducia, di aiuto reciproco, di giocare con serenità perché poi quando giochi con serenità alla fine i risultati vengono, le qualità vengono fuori, quindi è anche tutto più facile e tutto più bello”.

foto x torino