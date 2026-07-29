Comuzzo saluta la Fiorentina: “Oggi è un giorno che difficilmente dimenticherò. Grazie Firenze”

29/07/2026 | 23:55:12

Pietro Comuzzo è stato ufficializzato in giornata dal Torino. Il giocatore, esploso nel settore giovanile della Fiorentina, saluta i viola con emozione sui social.

Le sue parole: “Oggi è un giorno che difficilmente dimenticherò. Dopo sette anni si interrompe il mio percorso con questa maglia. Un grazie di cuore alla famiglia Commisso, per l’affetto e la fiducia che non potrò mai ripagare abbastanza. Grazie a tutte le persone che mi hanno visto crescere fin da quando sono arrivato, ancora bambino, in questa città meravigliosa: staff, compagni di squadra, dottori e fisioterapisti, con cui ho condiviso momenti indimenticabili e costruito rapporti speciali. Infine, grazie a Firenze, che fin dal primo giorno mi ha fatto sentire il suo calore, la sua passione, il suo cuore. Grazie Fiorentina. Pietro”.

Foto: Instagram Fiorentina