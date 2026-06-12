Comolli saluta la Juventus: “Ringrazio Elkann per l’opportunità. Tifosi bianconeri siete speciali”

12/06/2026 | 17:09:51

Damien Comolli, ex dirigente della Juventus, ha voluto salutare il club bianconero dopo la separazione. Il francese ha lasciato un messaggio tramite il proprio profilo ufficiale su X: “Ho deciso di lasciare con effetto immediato il mio incarico di Chief Operating Officer della Juventus. Vorrei ringraziare John Elkann ed Exor per avermi dato l’opportunità di lavorare per questo straordinario club. Vorrei inoltre ringraziare i miei colleghi per il loro impegno e la loro dedizione e augurare il meglio sia alla squadra femminile sia a quella maschile per la prossima stagione. Un enorme grazie ai tifosi della Juventus per il loro incredibile sostegno. Siete voi a rendere questo club così speciale”.

Foto: X Juventus