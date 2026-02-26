Comolli: “La partita con il Galatasaray farà male per molti anni. Kelly? Espulsione incredibile e frustrante”

26/02/2026 | 18:38:29

Damien Comolli, intervenuto sul palco del Financial Times Business of Football Summit, è tornato su Juventus-Galatasaray: “Non mi sono ancora ripreso dalla partita e penso che mi ci vorranno anni per farlo. Cercherò di non farmi sospendere anche dall’Uefa, visto sono già squalificato dalla federazione italiana dopo quello che è successo contro l’Inter. La decisione dell’arbitro però, l’espulsione di Kelly, è stata assolutamente frustrante. Quel direttore di gara aveva arbitrato solo 10 partite di Champions nella sua carriera: mi chiedo come sia possibile mandarlo a dirigere una partita con così tanto in gioco. E dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions. I nostri tifosi sono stati straordinari e voglio ringraziarli. Come i giocatori, che sono stati fantastici. È la prima volta che mi trovo in uno stadio che applaude la sua squadra quando prende gol. La serata è stata quello che ci piace del calcio: emozione, frustrazione, ma anche il segnale che la squadra è viva e vuole continuare a combattere. È quello che ci manderà avanti per il resto della stagione, anche se questa sconfitta farà male per molti anni”.

foto youtube juventus