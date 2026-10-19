Comolli: “Il Pisa è un club stimolante in cui entrare. Non vedo l’ora di contribuire al percorso di sviluppo del club”

19/10/2026 | 17:59:04

Il Pisa ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale, che Damien Comolli, ex Juventus, è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato del club.

Le prime parole di Comolli al sito dei toscani: “Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!”.

Foto: Sito Juventus