Como, Suwarso: “Siamo emozionati per la Champions. Scudetto? Ancora presto per parlarne”

09/09/2026 | 11:19:28

Il popolo comasco scalpita per il debutto della squadra di Cesc Fabregas in Champions League. Il Como ospiterà, nel rivoluzionato stadio Sinigaglia, il Lipsia, un habitué della competizione negli ultimi anni. Il presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, ha mostrato tutta la propria emozione al Quotidiano Nazionale: “Siamo tutti emozionati, anche per me è un’esperienza nuova. Aspettiamo con gioia questo grande evento. Sappiamo di essere una squadra piccola, ben consapevoli delle sfide che ci aspettano. Qui ci siamo arrivati seguendo la nostra strategia, cercando di costruire qualcosa di sostenibile”.

Sulla crescita impressionante della società negli ultimi anni: “Impossibile competere con San Siro o con il Maradona, ma possiamo crescere nel merchandising e la stessa immagine della squadra è diventata un brand molto riconosciuto all’estero. Siamo la squadra italiana che ha registrato il più alto tasso di crescita del valore dei cartellini dei suoi giocatori: in due stagioni siamo passati da 60 a 389 milioni di euro. Dal punto di vista commerciale cresciamo del 300% ogni anno”.

Su Fabregas: “Non è stato difficile convincerlo a restare, quando avrà una proposta e un progetto migliore giusto che prenda altre strade”.

Sullo Scudetto: “Vincere è sempre meglio che perdere. Ma dopo tre partite è presto per parlarne, Inter e Roma sono fantastiche, la Juventus pure. Vedremo più avanti. Ora godiamoci il momento”.

Foto: Instagram Suwarso