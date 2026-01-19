Como Super: Baturina e Nico Paz, 2-0 al 45′ in casa della Lazio. Provedel para un rigore al giovane argentino

19/01/2026 | 21:37:07

Finito il primo tempo a Roma, dove il Como sta banchettando in casa della Lazio, dimostrando forza e caparbietà da grande squadra. Dopo 2 minuti sblocca la gara Baturina che mette in discesa la gara per i lariani. La Lazio non riesce a reagire, anzi, al 24′ arriva il 2-0, con un ottimo Nico Paz. Lazio in difficoltà e Como che ne approfitta e al 35′ c’è un calcio di rigore (discusso) per gli ospiti. Dagli 11 metri, va Nico Paz ma stavolta Provedel para il tiro del forte argentino e tiene viva la Lazio. Il primo tempo finisce 2-0 per il Como.

Foto: X Como