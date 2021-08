Commisso su Vlahovic: “Rinnovi, se vorrà andare via parleremo. Ma non ora”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro dell’attaccante Dusan Vlahovic nel corso di un’intervista a Rai Toscana. Ecco le parole del patron dei viola: “L’offerta giusta non è arrivata per ora e anche se arriverà non credo che Vlahovic andrà via per quest’anno. Abbiamo proposto, e il ragazzo ci sta, di fare un contratto che sarà il più oneroso mai fatto nella storia della Fiorentina, qui si parla di tanti soldi e sono contento per lui, ma il contratto si deve allungare e rinnovare poi se il ragazzo vuole andare da un’altra parte, se ne può parlare ma non quest’anno. Vlahovic deve capire che è grazie a Rocco e alla sua famiglia se è arrivato dove è”.

Foto: Twitter Fiorentina