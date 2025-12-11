Commisso: “Non possiamo permettere che la Fiorentina vada in B. Vanoli? E’ l’ultimo responsabile”

11/12/2025 | 11:04:29

Intervistato da La Nazione, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato così della crisi viola: “Viviamo una situazione difficile e dobbiamo uscirne in ogni modo, non possiamo permettere che la Fiorentina vada giù. Siamo tutti responsabili. In ogni caso i calciatori devono capire che anche loro sono responsabili, che devono metterci tutto il loro contributo e la loro dedizione. Vanoli? Ha la mia massima fiducia ed è sicuramente l’ultimo responsabile di questa situazione. Ha tutto il mio supporto e dovremmo essere tutti dalla sua parte. Purtroppo la situazione dello stadio ci sta penalizzando, è indubbio. I tempi si stanno allungando e giocare con metà dei nostri tifosi è un danno per tutti. Il club rimane in costante contatto con il comune e con la sindaca Sara Funaro, che sta facendo di tutto per migliorare una situazione che era partita malissimo e sotto i peggiori auspici con l’amministrazione precedente. Speriamo che si possa trovare una situazione condivisa ma, come ho sempre detto, c’è bisogno di tempi certi e anche di idee chiare su come poter intervenire e gestire il tutto”.

Foto: Twitter Fiorentina