Commisso: “Grosso ci aiuterà a costruire una Fiorentina più forte”

08/06/2026 | 16:20:16

Il presidente della Fiorentina Joseph Commisso ha parlato ai canali ufficiali viola presentando così il nuovo tecnico Fabio Grosso: “Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina. Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!”