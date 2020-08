Coman: “La Serie A mi ha dato tanto. Una serata magnifica”

Kingsley Coman, eletto man of the match dall’UEFA dopo il gol che ha deciso la finale di Champions League con il suo gol, ha parlato a Sky Sport. Queste le parole dell’attaccante bavarese: “Questa sera è una serata magnifica, straordinaria. Abbiamo rispettato il Psg che ha giocato una grandissima finale. Psg e parigino? Ho amici in quella squadra, ma adesso io gioco nel Bayern Monaco. Vincere? Il segreto è l’allenatore. Ha portato fiducia, serenità. Sono molto legato alla Serie A, un campionato che mi ha dato molto. Questa vittoria la dedico ad un amico d’infanzia che adesso non c’è più.”

Foto: twitter Bayern