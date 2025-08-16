Ufficiale: Coman è un nuovo giocatore dell’Al Nassr

16/08/2025 | 12:10:01

Kingsley Coman è un nuovo giocatore dell’Al Nassr. L’ex giocatore di Juventus, PSG e Bayern Monaco è pronto ad abbracciare Cristiano Ronaldo a Riad per una nuova avvincente avventura. Di seguito il comunicato del club tedesco: “L’attaccante 29enne si era unito ai campioni di Germania nel 2015 in prestito dalla Juventus, prima che il suo trasferimento diventasse definitivo due anni dopo. Coman ha conquistato un posto speciale nella storia del club segnando il gol della vittoria per 1-0 sul Paris Saint-Germain nella finale di Champions League del 2020”. Le parole di Max Eberl, membro del consiglio direttivo dei bavaresi: “Vorremmo ringraziare Kingsley Coman dal profondo dei nostri cuori per un periodo insieme di grande e unico successo. Con il suo gol nella finale di Champions League si è guadagnato un posto eterno nella storia del club. King farà sempre parte del Bayern Monaco, e gli auguriamo il meglio per la sua nuova sfida”. La nota della società saudita: “La dirigenza della società Al Nassr ha completato le procedure per la firma del contratto con la stella francese Kingsley Coman, proveniente dal Bayern Monaco. Il contratto di Kingsley Coman con l’Al-Nassr durerà fino al 2028. A rappresentare la società Al-Nassr è stato il direttore sportivo, Sig. Simão Coutinho“.

Foto: X Al Nassr