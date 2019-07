Colpo Boca Juniors, è ufficiale l’arrivo di Salvio dal Benfica. Ora De Rossi

Aspettando De Rossi (atteso in Argentina entro il weekend) il Boca Juniors piazza un altro colpo in entrata. Il club di Buenos Aires ha ufficializzato l’arrivo di Eduardo Salvio. L’esterno offensivo argentino classe ’90 torna in patria dopo quasi 10 anni, gli Xeneizes lo hanno acquistato dal Benfica. Un innesto di assoluta qualità per il reparto avanzato del Boca.

✍ ¡Toto Salvio firmó su contrato y es nuevo refuerzo de #Boca! pic.twitter.com/iTzkBTQAre — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 18, 2019

Foto: Twitter ufficiale Boca