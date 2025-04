Colpaccio Lazio: Isaksen sbanca Bergamo, è crisi Atalanta ﻿ ﻿

Colpaccio della Lazio che ha sbanca Bergamo con un gol di Isaksen, si rilancia nella corsa per la Champions dopo un periodo difficile, sale a quota 55 e si porta a tre punti dall’Atalanta che perde ancora e conferma di attraversare un momento difficile. Per la Dea un’altra sconfitta dopo quella di Firenze, il terzo ko consecutivo.

Primo tempo equilibrato, senza grandi squilli, portieri quasi inoperosi e due-tre interessanti ripartenze della Lazio sfumate proprio al momento dell’ultimo passaggio. Ko Tavares sostituto da Luca Pellegrini. Nella ripresa dopo due minuti Carnesecchi deve distendersi per mandare un angolo una conclusione dalla distanza di Dele-Bashiru. Altri due giri di lancetta e ci vuole un grande riflesso di Mandas per respingere una conclusione a botta sicura e da distanza ravvicinata di Retegui su cross di Kolasinac. La Lazio sfonda al 9’: difesa bergamasca fuori posizione su un rinvio di Mandas, Dele-Bashiru vince un duello aereo con Hien per l’irruzione vincente di Isaksen a tu per tu con Carnesecchi. Gasperini inserisce De Ketelaere per Cuadrado, Baroni perde anche Gigot e sgancia Provstgaard mentre Noslin prende il posto di Zaccagni. Gasperini le prova tutte, esclude contemporaneamente Retegui e Lookman per Samardzic e Maldini, poi entra anche Brescianini al posto di Ederson e proprio l’ultimo arrivato sfiora il pareggio di testa. Ma la Lazio resiste bene e conquista tre punti di incalcolabile valore.