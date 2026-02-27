Colpaccio Bari, vittoria per 2-0 a Marassi sulla Sampdoria
27/02/2026 | 23:01:37
Colpaccio salvezza per il Bari che vince in casa della Sampdoria nella gara del venerdì sera in Serie B. Uno scontro diretto nee zone medio basse di classifica che sorride ai galletti pugliesi che risolvono la contesa con un gol di Mancini al 26′. Il raddoppio al 90′ con Bellomo. La classifica ora recita Sampdoria che si ferma a 29 punti, il Bari sale a 25, penultimo, ma ora con la zona salvezza vicina.
Foto: sito Bari