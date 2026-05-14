Colombo: “Avevo voglia di mettere radici al Genoa. Dobbiamo tanto a De Rossi”

14/05/2026 | 12:00:35

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della gara contro il Milan.

Le sue parole: “Avevo in testa l’idea di mettere radici in questo club, lo sento un po’ come casa. Per la sua storia, per la passione che trasmette questo ambiente e per ciò che rappresenta”.

Sulla salvezza della squadra e sui meriti di De Rossi: “Quando le cose non vanno si provano un po’ di cose. Di sicuro al mister dobbiamo tanto, sia dal pinto di vista caratteriale, sia tattico. Ma un po’ di meriti dobbiamo prenderceli anche noi”.

Foto: Instagram Colombo