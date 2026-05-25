Colombia, i convocati per il Mondiale. Due i giocatori della Serie A

25/05/2026 | 21:32:26

Sono stati ufficializzati i convocati della Colombia per i Mondiali 2026, sono due i convocati della Serie A, ovvero Lucumi e Jeey Mina,

La nota:

Portieri: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina.

Difensori: Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.

Centrocampisti: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz.

Attaccanti: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Gómez e Jhon Córdoba.

Foto: Instagram Mina