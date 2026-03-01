Collina: “L’obiettivo è convincere i giocatori a non perdere tempo. Var a chiamata? Vedremo”

01/03/2026 | 11:12:19

Il capo arbitri Pierluigi Collina ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport: “L’obiettivo è eliminare, o limitare al massimo, le perdite di tempo che riducono la spettacolarità della partita. Lo scorso anno abbiamo introdotto la ‘8 seconds rule’ per i portieri: un grande successo. Pochissimi i casi in cui è stato concesso un angolo, l’effetto deterrente ha funzionato. Considerato il tempo perso per i tanti calci di rinvio e falli laterali abbiamo pensato di trovare una soluzione. Il VAR a chiamata? Sta funzionando molto bene il Football Video Support, che però prevede l’utilizzo in partite con un numero limitato di telecamere. C’è la volontà di fare una valutazione complessiva di cosa potrebbe essere migliorato. Vedremo..Non vogliamo punire i calciatori, ma convincerli a non perder tempo”.

foto sito uefa