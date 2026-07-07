Collina difende l’arbitro Claus: “Abbiamo massima fiducia in lui”

07/07/2026 | 15:15:43

Il caso del Mondiale è stata l’espulsione e poi la revoca della squalifica dell’attaccante statunitense Balogun. Ad espellerlo (giustamente) nel corso di USA-Bosnia, era stato l’arbitro Raphael Claus, aspramente attaccato anche da Donald Trump.

“Un arbitro esperto, nutriamo piena fiducia in lui”: così Pierluigi Collina interviene a difesa del fischietto brasiliano – “è alla sua seconda Coppa del Mondo dopo aver fatto parte della nostra squadra in Qatar. È un arbitro esperto e molto rispettato e nutriamo piena fiducia in lui come arbitro affidabile”. La Fifa lo definisce “tra i migliori al mondo”, e su Instagram Infantino scrive: “Ancora una volta, ripeto che dobbiamo rispettare gli arbitri e le regole che governano il nostro gioco. Senza arbitri non c’è calcio”. Lo riporta l’Ansa.

Foto: sito UEFA