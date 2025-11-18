Collavino (dg Udinese): “La Supercoppa Europea? L’UEFA ha scelto il nostro stadio per la crescita che abbiamo avuto ultimamente. Vogliamo far vivere l’impianto 365 giorni l’anno”

18/11/2025 | 16:00:11

Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha parlato al Social Football Summit organizzato a Torino presso l’Allianz Stadium. Queste le sue parole:

“L’Udinese ha fatto un percorso iniziato prima del 2014 dopo 10 anni di burocrazia per poi finire lo stadio in 1 anno e mezzo. Lo stadio è messo a disposizione per le aziende e territorio. È una struttura sostenibile ed ha portato una grande soddisfazione. I ticketing sono aumentati del 100% e quintuplicato i guadagni da convention e bar. Noi coinvolgiamo le aziende del territorio e questi sono risultati che ci permettono di sostenere tutto. Stiamo attuando un percorso per arrivare ad esser sempre più green. La Supercoppa Europea a Udine? L’UEFA ha scelto il nostro stadio per la crescita che abbiamo avuto ultimamente. L’evento è stato straordinario ed è stato l’evento sportivo più importante del nostro territorio. La risposta della regione è stata importante per promuovere il territorio e attrarre il turismo. Questo genera un meccanismo virtuoso perché aumentano i ricavi per il club ma anche per il territorio. Il nostro obiettivo è quello di capitalizzare questa esperienza e abbiamo ospitato la nazionale di calcio e di rugby. Poi ospiteremo anche quattro concerti. Stiamo andando nella direzione di far vivere lo stadio 365 giorni l’anno”.

Foto: sito Udinese