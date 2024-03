Coinceçao: “Arteta ha insultato la mia famiglia. Faccia attenzione, perché chi ha offeso non c’è più”

Sergio Coinceçao, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in Champions ai rigori contro l’Arsenal. L’allenatore portoghese ha così parlato, soffermandosi anche su un episodio finale, che ha visto un diverbio tra lui e Arteta.

Queste le sue parole: “Non è importante quello che Arteta dice o non dice, ma durante la partita si è rivolto alla panchina in spagnolo. Non so se è usanza degli allenatori spagnoli, perché con Guardiola era la stessa cosa. Ha insultato la mia famiglia e alla fine gli ho detto ‘Stai attento, perché chi ha insultato non è più con noi’. Dovrebbe preoccuparsi di allenare di più e meglio la sua squadra perché ha tante qualità per farlo”.

Sulla gara poi: “Meritavamo la qualificazione. All’andata l’1-o ci andava stretto, al ritorno abbiamo avuto delle palle gol per chiudere il discorso”.

Foto: sito Porto